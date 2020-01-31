Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

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Пятница, 31 января 2020, 15:38

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Республики Болгария Бойко Борисова за задержание гражданина Украины Алексея Левина, который подозревается в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Источник: Сообщение на сайте Офиса президента Украины

Дословно: "Глава государства поблагодарил за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк и выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину".

К сведению: Настоящая фамилия Левина – Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известного в области ОПГ "москали", ранее судимый за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года.

Левин был помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к председателю облсовета Владислава Мангера.

Предыстория:

  • 24 января в Болгарии задержали организатора нападения на Екатерину Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина).
  • 31 июля 2018 в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры 5 исполнителям.
  • Служба безопасности Украины 21 января 2019 объявила в розыск подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк и выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк Болгария Зеленский


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