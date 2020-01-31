Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Республики Болгария Бойко Борисова за задержание гражданина Украины Алексея Левина, который подозревается в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Источник: Сообщение на сайте Офиса президента Украины

Дословно: "Глава государства поблагодарил за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк и выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину".

К сведению: Настоящая фамилия Левина – Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известного в области ОПГ "москали", ранее судимый за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года.

Левин был помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к председателю облсовета Владислава Мангера.

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