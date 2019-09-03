У партії Медведчука думають оскаржити зняття недоторканності у КС
Джерело: коментарі депутатів від "ОПЗЖ" Василя Німченка та Віктора Чорного у кулуарах Верховної Ради
У фракції "Опозиційна платформа – За життя" припускають, що оскаржують зняття недоторканності з депутатів у Конституційному суді.
Василь Німченко: "Будем (оскаржувати – УП). Думаю, на наступному тижні".
Віктор Чорний: "Наша фракція дуже дружна, ми рішення відповідне (про оскарження – УП) будемо приймати на фракції. Якщо таке рішення буде прийнято, то ми, звичайно ж, підпишемо подання на розгляд КС щодо прийняття цього законопроекту. Поки такого рішення немає, але воно можливо буде".
Деталі: Депутати від "ОПЗЖ" стверджують, що рішення було ухвалене з порушення регламенту Верховної Ради. Зокрема, за словами Німченка, проект направляли у комітет для доопрацювання, але документ не був доопрацьований.
У свою чергу, депутат Чорний не став уточнювати, які саме норми були порушені під час голосування, зазначивши, що їх було багато, але "проста людина цього не зрозуміє".
Що було раніше: 3 вересня Верховна Рада проголосувала за скасування недоторканності народних депутатів. Рішення підтримали 373 народні депутати. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.
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Історія питання:
- Згідно з Конституцією, для того, щоб оголосити депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібна згода Верховної Ради.
- Після парламентських виборів 2014 року п'ять фракцій у своїй коаліційній угоді пообіцяли скасувати депутатську недоторканність. Однак протягом 8 скликання зміни до Конституції так і не внесли.
- 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. Саме за цей законопроект голосувала вже нова Верховна Рада.
- Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що Порошенко пропонував скасувати депутатську недоторканність з 2020 року тому, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
- Водночас, у парламенті була зареєстровано інший проект (№6773) авторства 158 народних депутатів, який передбачав негайне скасування недоторканності.
- Згідно з процедурою, для внесення змін до Конституції, депутати мають спочатку направити законопроект у Конституційний суд для погодження.
- 19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про скасування депутатської недоторканності.
- 6 червня Конституційний суд визнав конституційним проект, який передбачав негайне скасування імунітету.
- 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
- Команда Володимира Зеленського під час його президентської кампанії обіцяла, зокрема, скасування недоторканності.
- Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.
- У партії Зеленського "Слуга народу" запевняли, що її першочерговим завданням у парламенті буде, зокрема, скасування депутатської недоторканності.
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