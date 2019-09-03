У партії Медведчука думають оскаржити зняття недоторканності у КС

Джерело: коментарі депутатів від "ОПЗЖ" Василя Німченка та Віктора Чорного у кулуарах Верховної Ради

У фракції "Опозиційна платформа – За життя" припускають, що оскаржують зняття недоторканності з депутатів у Конституційному суді.

Василь Німченко: "Будем (оскаржувати – УП). Думаю, на наступному тижні".

Віктор Чорний: "Наша фракція дуже дружна, ми рішення відповідне (про оскарження – УП) будемо приймати на фракції. Якщо таке рішення буде прийнято, то ми, звичайно ж, підпишемо подання на розгляд КС щодо прийняття цього законопроекту. Поки такого рішення немає, але воно можливо буде".

Деталі: Депутати від "ОПЗЖ" стверджують, що рішення було ухвалене з порушення регламенту Верховної Ради. Зокрема, за словами Німченка, проект направляли у комітет для доопрацювання, але документ не був доопрацьований.

У свою чергу, депутат Чорний не став уточнювати, які саме норми були порушені під час голосування, зазначивши, що їх було багато, але "проста людина цього не зрозуміє".

Що було раніше: 3 вересня Верховна Рада проголосувала за скасування недоторканності народних депутатів. Рішення підтримали 373 народні депутати. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

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