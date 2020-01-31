Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов.

Источник: сайт КС

Дословно: "В Конституционный Суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 года № 27- IX".

Детали: Документ в основном подписали нардепы от ОПЗЖ (все 44 члена фракции), а также члены депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Согласно тексту конституционного представления, нардепы просят КС признать не соответствующим Конституции закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

Свое ходатайство они обосновывают тем, что якобы принятие закона состоялось с нарушением процедуры рассмотрения и голосования.

Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности

Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Предыстория: