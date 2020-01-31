Нардепы от "ОПЗЖ" оспаривают снятие неприкосновенности в КС

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Пятница, 31 января 2020, 16:18

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов.

Источник: сайт КС

Дословно: "В Конституционный Суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 года № 27- IX".

Детали: Документ в основном подписали нардепы от ОПЗЖ (все 44 члена фракции), а также члены депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Согласно тексту конституционного представления, нардепы просят КС признать не соответствующим Конституции закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)". 

Свое ходатайство они обосновывают тем, что якобы принятие закона состоялось с нарушением процедуры рассмотрения и голосования. 

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Предыстория: 

  • 3 сентября 2019 года Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности народных депутатов. Решение поддержали 373 народных депутата. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

  • Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" сразу же заявили, что будут обжаловать снятие неприкосновенности с депутатов в Конституционном суде.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖ КС неприкосновенность


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