Про наркомана Байдена, тиск Порошенка і "Burisma" – інтерв’ю Шокіна для Джуліані

Ексгенпрокурор Віктор Шокін у інтерв’ю Рудольфу Джуліані, особистому адвокату президента США, розповів про своє звільнення та вплив на це тодішнього президента Петра Порошенка, назвав сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена "наркоманом і алкоголіком" та переказав справу газової компанії "Burisma".

Джерело: інтерв’ю Шокіна Джуліані

Деталі: Колишній генеральний прокурор взяв участь у проєкті особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані, що направлений на дискредитацію Джо Байдена, політичного суперника Дональда Трампа та справи імпічменту президента США.

Так зване анонсоване Джуліані "інтерв’ю" переважно складається із розмірковувань та особистих висновків адвоката Трампа. Відповіді Шокіна з’являються у відео лише у тих випадках, коли Джуліані треба підтвердити власні слова.

У доказ своїх свідчень колишній очільник ГПУ надав довідки про несудимість та некорумпованість.

Інтерв’ю відбулося в Києві. За словами Джуліані, "декілька місяців тому". Як повідомлялось раніше, адвокат Трампа навідувався до Києва на початку грудня. Мета візиту – створення документального серіалу.

За словами Шокіна, щодо "Burisma" було декілька проваджень, які стосувались її діяльності та відмивання коштів. Сама ж справа була "незаконно припинена". Також Шокін вважає, що Микола Злочевський, власник компанії міг бути заарештований, якби на час розслідування знаходився в Україні.

Він стверджує, що коли сина Байдена, Хантера, призначили до Наглядової ради енергетичної компанії у квітні 2014 року, він не мав достатньої для цього кваліфікації.

"У нього не було кваліфікації взагалі ніякої. Він же, якщо подивитися його автобіографію, що він робив, то він просто наркоман, алкоголік і все таке інше", – заявив Шокін.

Колишній генпрокурор вважає причиною свого звільнення з посади тиск Джо Байдена на тодішнього президента Петра Порошенка. Останній, за словами Шокіна, неодноразово говорив йому про звільнення. "Байден вимагає тебе звільнити", – приписує такі слова Шокін п'ятому президенту.

У випадку, якби генпрокурор залишився на посаді, Україна не б отримала фінансову допомогу від США.

Оскільки Шокін "людина нормальна", а у країні "йде війна", то йому не лишалось іншого шляху ніж залишити ГПУ. При цьому він наголосив, що не його звільнили, а він сам пішов.

"Мені не залишилося іншого вибору як звільнитися, тому що я людина нормальна, розумію, що гроші потрібні (країні – УП). Йде війна, потрібні гроші, давай йди ...

Я не дуже хотів звільнятися. Я кажу: я не розумію, чому я повинен звільнятися."

Також колишній генпрокурор повідомив, що знав про призначення Юрія Луценка на його посаду до офіційного оголошення.

Окрім того, Джуліані показав начебто довідку про отруєння Шокіна ртуттю, пов’язуючи це із справою хабарництва Байдена та Порошенка.

Що передувало: Адвокат президента США Рудольф Джуліані анонсував публікацію звіту австрійського лікаря про те, що екс-генпрокурор Віктор Шокін, який скаржився на тиск зі сторони ексвіцепрезидента США Джо Байдена, нібито був при смерті в результаті замаху.

Сам же Шокін вимагає від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо Байдена через усунення його з посади.

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