Джуліані обіцяє публікацію сенсації про "замах на Шокіна"

Адвокат президента США Рудольф Джуліані анонсував публікацію звіту австрійського лікаря про те, що екс-генпрокурор Віктор Шокін, який скаржився на тиск зі сторони Джо Байдена, нібито був при смерті в результаті замаху.

Джерело: Twitter Джуліані

Деталі: Джуліані вказує, що у середу буде опубліковано медичний висновок, який "підтверджує спробу вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка, Віктора Шокіна".

Пряма мова: "Віктору поставив діагноз всесвітньо відомий австрійський лікар, який підтверджує, що його майже вбили".

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed.