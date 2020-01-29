Джуліані обіцяє публікацію сенсації про "замах на Шокіна"

Адвокат президента США Рудольф Джуліані анонсував публікацію звіту австрійського лікаря про те, що екс-генпрокурор Віктор Шокін, який скаржився на тиск зі сторони Джо Байдена, нібито був при смерті в результаті замаху.

Джерело: Twitter Джуліані

Деталі: Джуліані вказує, що у середу буде опубліковано медичний висновок, який "підтверджує спробу вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка, Віктора Шокіна".

Пряма мова: "Віктору поставив діагноз всесвітньо відомий австрійський лікар, який підтверджує, що його майже вбили".

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) January 29, 2020

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Що цьому передувало: Екс-генпрокурор України Віктор Шокін вимагає від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена. Шокін заявляє, що погодився залишити посаду генпрокурора України через тиск Байдена.

Ексгенпрокурор стверджує, що в кінці 2015 року та на початку 2016 року Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, з метою проведення з керівниками держави переговорів щодо його усунення із займаної посади.

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