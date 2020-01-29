Джуліані обіцяє публікацію сенсації про "замах на Шокіна"

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Середа, 29 січня 2020, 18:42

Адвокат президента США Рудольф Джуліані анонсував публікацію звіту австрійського лікаря про те, що екс-генпрокурор Віктор Шокін, який скаржився на тиск зі сторони Джо Байдена, нібито був при смерті в результаті замаху.

Джерело: Twitter Джуліані

Деталі: Джуліані вказує, що у середу буде опубліковано медичний висновок, який "підтверджує спробу вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка, Віктора Шокіна".

Пряма мова: "Віктору поставив діагноз всесвітньо відомий австрійський лікар, який підтверджує, що його майже вбили".

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Що цьому передувало: Екс-генпрокурор України Віктор Шокін вимагає від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена. Шокін заявляє, що погодився залишити посаду генпрокурора України через тиск Байдена.

Ексгенпрокурор стверджує, що в кінці 2015 року та на початку 2016 року Байден, використовуючи своє службове становище, кілька разів особисто прибував до України з офіційними візитами, з метою проведення з керівниками держави переговорів щодо його усунення із займаної посади.

Передісторія:

  • Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидат у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
  • В НАБУ повідомляли, що розслідування щодо компанії Burisma Limited не стосується періоду, коли син Байдена Хантер був одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

Українська правда
Теми: Шокін Трамп США


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