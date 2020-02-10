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Експерти ВООЗ вирушили до Китаю для дослідження коронавірусу

Понеділок, 10 лютого 2020, 01:20

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я вирушила до Китаю для дослідження епідемії, що виникла через коронавірус.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомили у женевському відділі організації. Незадовго до цього очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус відвідав Китай, де мав перемовини із владою країни. Результатом цього стала домовленість про відправку до Китаю групи експертів ВООЗ. 

Що передувало: Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Від коронавірусу з початку епідемії померли 813 людини, вилікувалась 2701 особа.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайздоров'я
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