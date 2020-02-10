Експерти ВООЗ вирушили до Китаю для дослідження коронавірусу

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я вирушила до Китаю для дослідження епідемії, що виникла через коронавірус.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це повідомили у женевському відділі організації. Незадовго до цього очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус відвідав Китай, де мав перемовини із владою країни. Результатом цього стала домовленість про відправку до Китаю групи експертів ВООЗ.

Що передувало: Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

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Передісторія: