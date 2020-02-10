Эксперты ВОЗ отправились в Китай для исследования коронавируса
Понедельник, 10 февраля 2020, 01:20
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай для исследования эпидемии, которая возникла из-за коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Об этом сообщили в женевском отделении организации. Незадолго до этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус посетил Китай, где имел переговоры с властями страны. Результатом этого стала договоренность об отправке в Китай группы экспертов ВОЗ.
Что предшествовало: Китай принял предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- От коронавируса с начала эпидемии умерли 813 людей, вылечился 2701 человек.
Украинская правда