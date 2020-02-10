Эксперты ВОЗ отправились в Китай для исследования коронавируса

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Понедельник, 10 февраля 2020, 02:20

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай для исследования эпидемии, которая возникла из-за коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщили в женевском отделении организации. Незадолго до этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус посетил Китай, где имел переговоры с властями страны. Результатом этого стала договоренность об отправке в Китай группы экспертов ВОЗ.

Что предшествовало: Китай принял предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • От коронавируса с начала эпидемии умерли 813 людей, вылечился 2701 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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