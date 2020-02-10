Эксперты ВОЗ отправились в Китай для исследования коронавируса

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай для исследования эпидемии, которая возникла из-за коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщили в женевском отделении организации. Незадолго до этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус посетил Китай, где имел переговоры с властями страны. Результатом этого стала договоренность об отправке в Китай группы экспертов ВОЗ.

Что предшествовало: Китай принял предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.

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