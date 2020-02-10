Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эксперты ВОЗ отправились в Китай для исследования коронавируса

Понедельник, 10 февраля 2020, 01:20

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отправилась в Китай для исследования эпидемии, которая возникла из-за коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщили в женевском отделении организации. Незадолго до этого глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус посетил Китай, где имел переговоры с властями страны. Результатом этого стала договоренность об отправке в Китай группы экспертов ВОЗ.

Что предшествовало: Китай принял предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • От коронавируса с начала эпидемии умерли 813 людей, вылечился 2701 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитайздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: