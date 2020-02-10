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Гончарук: Я вважаю, що президент у нас дуже розумний

Понеділок, 10 лютого 2020, 05:33
Гончарук: Я вважаю, що президент у нас дуже розумний

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук стверджує, що сказані ним слова про президента Володимира Зеленського та його розуміння політичних процесів були вирвані з контексту. 

Джерело: Гончарук в інтерв’ю для УП

Пряма мова: "По-перше, я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. 

Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія. "

Деталі: Як вважає Гончарук, Зеленський – "президент дуже розумний". Окрім цього, очільник Кабміну каже, що Зеленський "хороший менеджер і досить мудра людина". 

"І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях", – додав Гончарук.

Прем’єр стверджує, що Зеленський відіграє вирішальну роль у діяльності Кабміну. "Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо", – пояснює очільник уряду.

Після цього Гончарук переконує, що президент не втручається у політичні речі та не займається мікроменеджментом. 

Читати більше: Олексій Гончарук: Для уряду Зеленський є таким камертоном – клієнтом та замовником

Передісторія:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх. Наступного дня Гончарук написав заяву про відставку, яку передав президенту
  • Пізніше Зеленський у відео заявив, що поки не хоче відставки прем’єра. Також глава держави дав доручення правоохоронним органам за два тижні встановити причетних до прослушки Гончарука.
  • Невдовзі в СБУ повідомили про обшуки на телеканалі 1+1 у рамках розслідування прослуховування прем’єра Гончарука. 

Українська правда

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Теми: ГончарукЗеленськийКабінет міністрівпрезидент
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