Прем’єр-міністр Олексій Гончарук стверджує, що сказані ним слова про президента Володимира Зеленського та його розуміння політичних процесів були вирвані з контексту.

Джерело: Гончарук в інтерв’ю для УП

Пряма мова: "По-перше, я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту.

Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія. "

Деталі: Як вважає Гончарук, Зеленський – "президент дуже розумний". Окрім цього, очільник Кабміну каже, що Зеленський "хороший менеджер і досить мудра людина".

"І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях", – додав Гончарук.

Прем’єр стверджує, що Зеленський відіграє вирішальну роль у діяльності Кабміну. "Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо", – пояснює очільник уряду.

Після цього Гончарук переконує, що президент не втручається у політичні речі та не займається мікроменеджментом.

Читати більше: Олексій Гончарук: Для уряду Зеленський є таким камертоном – клієнтом та замовником

Передісторія: