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Гончарук: Я считаю, что президент у нас очень умный

Понедельник, 10 февраля 2020, 05:33
Гончарук: Я считаю, что президент у нас очень умный

Премьер-министр Алексей Гончарук утверждает, что сказанные им слова о президенте Владимире Зеленском и его понимании политических процессов были вырваны из контекста.

Источник: Гончарук в интервью для УП

Прямая речь: "Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста.

Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история."

Детали: Как считает Гончарук, Зеленский – "президент очень умный". Кроме этого, глава Кабмина говорит, что Зеленский "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".

"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил Гончарук.

Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем ", – объясняет глава правительства.

После этого Гончарук утверждает, что президент не вмешивается в политические вещи и не занимается микроменеджментом.

Читать больше: Алексей Гончарук: Для Кабмина Зеленский является таким камертоном – клиентом и заказчиком

Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их. На следующий день Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту.
  • Позже Зеленский заявил, что пока не хочет отставки премьера. Также глава государства дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к прослушке Гончарука. 
  • Вскоре в СБУ сообщили об обысках на телеканале 1+1 в рамках расследования прослушивания премьера Гончарука.

Украинская правда

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Темы: ГончарукЗеленскийКабинет министровпрезидент
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