Гончарук розповів, які нові посади можуть з’явитися в Кабміні

В Україні, крім віцепрем’єрів із регіонального розвитку та з інвестицій, може з’явитися віцепрем’єр із соціальних питань.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Голова уряду підтвердив, що радиться з представниками Офісу президента щодо призначень у Кабінет міністрів.

За його словами, Альону Бабак після консультацій вирішили замінити на посаді міністра розвитку громад і територій на Дениса Шмигаля, давши йому повноваження віцепрем’єра, щоб посилити розвиток місцевого самоврядування.

Гончарук підтвердив, що шукають віцепрем'єра з економічних питань – "і є декілька кандидатів". Імен він не назвав, але заперечив, що цю посаду можуть зайняти Ігор Ніконов, Віктор Пинзеник чи Ростислав Шурма.

Він також підтвердив, що сподівається, що Олексій Рєзніков стане міністром окупованих територій.

Пряма мова: "Ми дійсно шукаємо останній місяць людей, які могли би підсилити уряд. Таких зустрічей в різних форматах було десяток, може, навіть більше. Є ряд напрямків, по яких ми, очевидно, будемо підсилюватися.

На цьому тижні парламент підтримав моє подання на Дениса Шмигаля, у нас з'явився віцепрем'єр по регіональному розвитку. Це важливо, тому що цей рік в плані децентралізації є вирішальним, ми маємо завершити створення спроможних громад, а це дуже важливий адміністративний процес. Тут потрібен сильний менеджер, який буде фокусуватися саме на цьому.

Другий напрямок, по якому ми точно будемо підсилюватися, це економічний блок з фокусом на інвестиції, тому що ми віримо в це. Стратегія уряду полягає в тому, щоб збільшити інвестиції... Тут залишилося недовго, я думаю, що найближчими тижнями ми презентуємо людину, яка зможе підсилити такий інвестиційний блок уряду…

Є ряд ідей, яким чином підсилити соціальний блок. Можливо, у нас з'явиться віцепрем'єр у цьому напрямку. Але про це говорити рано, ми ще дискутуємо".