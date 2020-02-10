Гончарук: Аваков – не найближче коло, але відносини конструктивні

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що загалом задоволений своїм урядом, що знайшов підхід до кожного міністра і що навіть міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вважає членом команди.

Джерело :інтерв’ю керівника уряду "Українській правді"

Пряма мова: "Я незадоволений прогресом по окремих напрямках. Але загалом, я вважаю, що рано оцінювати роботу міністрів. Я вважаю, що просто по окремих позиціях ми можемо підсилитись… Уряд сьогодні – це команда, тут багато людей, на яких я можу покластися (…).

Мені з кожним з міністрів працюється комфортно, ми з усіма знайшли спільну мову, і я вам абсолютно відверто можу сказати, що я зараз не маю жодного члена уряду, з яким мені б не вдалося побудувати якісну комунікацію".

Деталі: На запитання, чи є Аваков частиною команди, прем’єр відповів: "Очевидно, що Арсен Борисович не входить до найближчого кола, яких я можу назвати прямо своїми-своїми людьми. Але у нас з ним конструктивні відносини, тому в широкому сенсі слова він, звичайно, частина урядової великої команди".

На запитання, чому Авакова не було на відеозаписі у новорічному привітанні, Гончарук сказав, що не пам'ятає.

А щодо того, що Аваков на приходить на деякі засіданнях уряду сказав, що привілеїв у нього немає, але в міністра внутрішніх справ часто трапляються ситуації, на які потрібно швидко реагувати, часто він супроводжує президента тощо.

Також через відрядження й роботу "в полях" пропускають засідання й інші члени Кабміну – зокрема, міністр закордонних справ чи міністр оборони.

При цьому Гончарук не став коментувати інформацію, що саме до голів МЗС та Міноборони – найбільше запитань, пославшись на те, що "це – зона відповідальності президента".