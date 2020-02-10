Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что в целом доволен своим правительством, что нашел подход к каждому министру и что даже министра внутренних дел Арсена Авакова считает членом команды.

Источник: интервью руководителя правительства "Украинской правде"

Прямая речь: "Я недоволен прогрессом по отдельным направлениям. Но в целом, я считаю, что рано оценивать работу министров. Я считаю, что просто по отдельным позициям мы можем усилиться... Правительство сегодня – это команда, здесь много людей, на которых я могу положиться (...).

Мне с каждым из министров работается комфортно, мы со всеми нашли общий язык, и я вам абсолютно откровенно могу сказать, что я сейчас не имею ни одного члена правительства, с которым мне бы не удалось построить качественную коммуникацию".

Детали: На вопрос, является ли Аваков частью команды, премьер ответил: "Очевидно, что Арсен Борисович не входит в ближайший круг, которых я могу назвать прямо своими-своими людьми. Но у нас с ним конструктивные отношения, поэтому в широком смысле слова он, конечно, часть правительственной большой команды".

На вопрос, почему Авакова не было на видеозаписи в новогоднем поздравлении, Гончарук сказал, что не помнит.

А насчет того, что Аваков на приходит на некоторые заседаниях правительства сказал, что привилегий у него нет, но у министра внутренних дел часто случаются ситуации, на которые нужно быстро реагировать, часто он сопровождает президента и тому подобное.

Также из-за командировок и работы "в полях" пропускают заседания и другие члены Кабмина – в частности, министр иностранных дел или министр обороны.

При этом Гончарук не стал комментировать информацию, что именно к главам МИД и Минобороны – больше всего вопросов, сославшись на то, что "это – зона ответственности президента".