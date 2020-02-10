Гончарук поставив "діагноз" роботі свого уряду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ніколи не був ультралібералом і визначив "діагноз" своєму уряду.

Джерело: інтерв'ю Гончарука "Українській правді"

Пряма мова Гончарука: "Я ніколи не був ультралібералом. Є багато крайніх ідей, які називаються там по-різному: регуляторна Хіросіма, знищити все, розводити державу... Я ніколи не був прихильником таких радикальних ідей".

Деталі: Так прем'єр прокоментував факт, що до роботи в Кабміні був засновником політсили із праволіберальною ідеологією і оцінив життєздатність ліберальної ідеології в Україні.

Дослівно: "Є загальні принципи урядування у світі, які зробили успішні країни успішними. Я скажу, що робота в уряді додала мені розуміння деталей".

Деталі: Глава уряду висловив думку, що "кожне рішення має бути зваженим".

На питання, як би він визначив ідеологію уряду, Гончарук ухильно зазначив: "Коли маркуєш свої погляди в якусь ідеологію, одразу спричиняєш якісь маніпуляції".

Разом з тим він визначив "діагноз" роботі його Кабінета міністрів.

Пряма мова: "Ми будуємо ринкову економіку. Ми намагаємося залучати інвестиції і створити умови для того, щоб вони сюди зайшли. Ми намагаємося позбутися дурних регуляцій і обмежень для того, щоби було більше свободи".

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Що передувало:

Після з’їзду партії "Слуга народу" 10 листопада 2019 р. новообраний глава партії Олександр Корнієнко заявив, що нинішня партійна ідеологія лібертаріанства буде змінена в бік соціалістичної. За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії

Згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив, що передвиборча заява про лібертаріанску ідеологію "Слуги народу" була маркетинговим ходом і зазначив, що в партії є лібертаріанці.

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