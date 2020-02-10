Гончарук поставив "діагноз" роботі свого уряду

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Понеділок, 10 лютого 2020, 11:09

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ніколи не був ультралібералом і визначив "діагноз" своєму уряду.

Джерело: інтерв'ю Гончарука "Українській правді"

Пряма мова Гончарука: "Я ніколи не був ультралібералом. Є багато крайніх ідей, які називаються там по-різному: регуляторна Хіросіма, знищити все, розводити державу... Я ніколи не був прихильником таких радикальних ідей".

Деталі:  Так прем'єр прокоментував факт, що до роботи в Кабміні був засновником політсили із праволіберальною ідеологією і оцінив життєздатність ліберальної ідеології в Україні. 

Дослівно: "Є загальні принципи урядування у світі, які зробили успішні країни успішними. Я скажу, що робота в уряді додала мені розуміння деталей". 

Деталі: Глава уряду висловив думку, що "кожне рішення має бути зваженим".

На питання, як би він визначив ідеологію уряду,  Гончарук ухильно зазначив: "Коли маркуєш свої погляди в якусь ідеологію, одразу спричиняєш якісь маніпуляції". 

Разом з тим він визначив "діагноз" роботі його Кабінета міністрів. 

Пряма мова: "Ми будуємо ринкову економіку. Ми намагаємося залучати інвестиції і створити умови для того, щоб вони сюди зайшли. Ми намагаємося позбутися дурних регуляцій і обмежень для того, щоби було більше свободи". 

Знати більше: 

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Що передувало: 

Після з’їзду партії "Слуга народу" 10 листопада 2019 р. новообраний глава партії Олександр Корнієнко заявив, що нинішня партійна ідеологія лібертаріанства буде змінена в бік соціалістичної.  За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії 

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив, що передвиборча заява про лібертаріанску ідеологію "Слуги народу" була маркетинговим ходом і зазначив, що каже, що в партії є і лібертаріанці.

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Українська правда
Теми: Гончарук Кабінет міністрів


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