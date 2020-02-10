Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук поставив "діагноз" роботі свого уряду

Понеділок, 10 лютого 2020, 10:09
Гончарук поставив діагноз роботі свого уряду
фото - Ельдар Сарахман, УП

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ніколи не був ультралібералом і визначив "діагноз" своєму уряду.

Джерело: інтерв'ю Гончарука "Українській правді"

Пряма мова Гончарука: "Я ніколи не був ультралібералом. Є багато крайніх ідей, які називаються там по-різному: регуляторна Хіросіма, знищити все, розводити державу... Я ніколи не був прихильником таких радикальних ідей".

Деталі:  Так прем'єр прокоментував факт, що до роботи в Кабміні був засновником політсили із праволіберальною ідеологією і оцінив життєздатність ліберальної ідеології в Україні. 

Дослівно: "Є загальні принципи урядування у світі, які зробили успішні країни успішними. Я скажу, що робота в уряді додала мені розуміння деталей". 

Деталі: Глава уряду висловив думку, що "кожне рішення має бути зваженим".

На питання, як би він визначив ідеологію уряду,  Гончарук ухильно зазначив: "Коли маркуєш свої погляди в якусь ідеологію, одразу спричиняєш якісь маніпуляції". 

Разом з тим він визначив "діагноз" роботі його Кабінета міністрів. 

Пряма мова: "Ми будуємо ринкову економіку. Ми намагаємося залучати інвестиції і створити умови для того, щоб вони сюди зайшли. Ми намагаємося позбутися дурних регуляцій і обмежень для того, щоби було більше свободи". 

Знати більше: 

Олексій Гончарук: Для уряду Зеленський є таким камертоном – клієнтом та замовником

Що передувало: 

Після з’їзду партії "Слуга народу" 10 листопада 2019 р. новообраний глава партії Олександр Корнієнко заявив, що нинішня партійна ідеологія лібертаріанства буде змінена в бік соціалістичної.  За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії 

Згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив, що передвиборча заява про лібертаріанску ідеологію "Слуги народу" була маркетинговим ходом і зазначив, що в партії є лібертаріанці.

Читайте також: 

"Слуганародуїзм". Яку ідеологію сповідує партія влади

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГончарукКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: