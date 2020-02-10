Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства

1361 просмотр
Понедельник, 10 февраля 2020, 11:09

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никогда не был ультралибералом и установил "диагноз" своему правительству.

Источник: интервью Гончарука "Украинской правде"

Прямая речь Гончарука: "Я никогда не был ультралибералом. Есть много крайних идей, которые называются там по-разному: регуляторная Хиросима, уничтожить все, разводить государство ... Я никогда не был сторонником таких радикальных идей".

Детали: Глава правительства выразил мнение, что "каждое решение должно быть взвешенным".

Дословно: "Есть общие принципы управления в мире, которые сделали успешные страны успешными. Я скажу, что работа в правительстве добавила мне понимания деталей".

Детали: На вопрос, как бы он определил идеологию правительства, Гончарук уклончиво отметил: "Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции".

Вместе с тем он установил "диагноз" работе его Кабинета министров.

Прямая речь: "Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы".

Узнать больше: 

Алексей Гончарук: Для правительства Зеленский является таким камертоном – клиентом и заказчиком

Украинская правда
Темы: Гончарук Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук рассказал, какие новые должности могут появиться в Кабмине 10 февраля 2020, 09:07
Гончарук: Я считаю, что президент у нас очень умный 10 февраля 2020, 06:33
Алексей Гончарук: Для правительства Зеленский является таким камертоном – клиентом и заказчиком 10 февраля 2020, 06:00
Все новости
Главные новости
Гончарук: Я считаю, что президент у нас очень умный
"Оскар 2020": триумф "Паразитов" и другие победители премии
От коронавируса умерли более 900 человек
Украина против разведения сил по всей линии разграничения – министр обороны
Все новости
спорт

9 мифов о занятиях спортом, в которые вы до сих пор можете верить

Медицина

Все о вирусе папилломы человека: наросты на гениталиях, рак и целибат

рейтинги

Национальная кинопремия "Золотая Юла": длинный список претендентов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів