Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никогда не был ультралибералом и установил "диагноз" своему правительству.
Источник: интервью Гончарука "Украинской правде"
Прямая речь Гончарука: "Я никогда не был ультралибералом. Есть много крайних идей, которые называются там по-разному: регуляторная Хиросима, уничтожить все, разводить государство ... Я никогда не был сторонником таких радикальных идей".
Детали: Глава правительства выразил мнение, что "каждое решение должно быть взвешенным".
Дословно: "Есть общие принципы управления в мире, которые сделали успешные страны успешными. Я скажу, что работа в правительстве добавила мне понимания деталей".
Детали: На вопрос, как бы он определил идеологию правительства, Гончарук уклончиво отметил: "Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции".
Вместе с тем он установил "диагноз" работе его Кабинета министров.
Прямая речь: "Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы".
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