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Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства

Понедельник, 10 февраля 2020, 10:09
Гончарук поставил диагноз работе своего правительства
фото - Эльдар Сарахман, УП

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никогда не был ультралибералом и установил "диагноз" своему правительству.

Источник: интервью Гончарука "Украинской правде"

Прямая речь Гончарука: "Я никогда не был ультралибералом. Есть много крайних идей, которые называются там по-разному: регуляторная Хиросима, уничтожить все, разводить государство ... Я никогда не был сторонником таких радикальных идей".

Детали: Так премьер прокомментировал факт, что до работы в Кабмине был основателем политсилы с праволиберальной идеологией и оценил жизнеспособность либеральной идеологии в Украине.

Дословно: "Есть общие принципы управления в мире, которые сделали успешные страны успешными. Я скажу, что работа в правительстве добавила мне понимания деталей".

Детали: Глава правительства выразил мнение, что "каждое решение должно быть взвешенным".

На вопрос, как бы он определил идеологию правительства, Гончарук уклончиво отметил: "Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции".

Вместе с тем он установил "диагноз" работе его Кабинета министров.

Прямая речь: "Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы".

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Предыстория: 

После съезда партии "Слуга народа" 10 ноября 2019 г. новоизбранный глава партии Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена в сторону социалистической. По словам Корниенко, изменение идеологии необходимо для поиска компромисса внутри партии

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицал, что предвыборные заявления о либертарианской идеологии "Слуги народа" были маркетинговым ходом и отметил, что говорит, что в партии есть и либертарианцы.

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Украинская правда
Темы: ГончарукКабинет министров
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