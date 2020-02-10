Глава ВООЗ занепокоєний через коронавірус: це може бути верхівка айсберга

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Понеділок, 10 лютого 2020, 11:26

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що ситуація з новим типом коронавіруса може виявитися "верхівкою айсберга" і існує небезпека його швидкого поширення по всьому світу.

Джерело: Twitter глави ВООЗ, the Guardian.

Пряма мова: "Були деякі випадки поширення 2019 nCoV від людей без історії подорожей в Китай. Виявлення невеликого числа випадків може вказувати на більш широку передачу в інших країнах; Коротше кажучи, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга...

Стримування залишається нашою метою, але всі країни повинні використовувати вікно можливостей, створене стратегією стримування, для підготовки до можливого поширення вірусу".

Деталі: За його словами, поширення вірусу за межами Китаю зараз виглядає повільним, але може прискоритися.

Зауваження Гебрейесуса прозвучали, після того як деякі провінції Китаю спробували повернутися до звичайного життя: люди повернулися на роботу в понеділок, коли закінчилася місячна новорічна перерва.

До цього влада закликала роботодавців додати до 10 додаткових днів до місячних новорічних свят, які повинні були закінчитися в кінці січня.

Зараз по всій країні робітники почали повертатися в офіси і на заводи, оскільки уряд Китаю зняв деякі обмеження на роботу і поїздки. У Пекіні дороги більш завантажені, ніж в останні кілька тижнів, але поїзди метро були майже порожні.

У понеділок члени "міжнародної експертної місії" ВООЗ вилетіли в Китай, щоб допомогти скоординувати роботу з протидії та розслідування епідемії.

Групу експертів очолив доктор Брюс Ейлвард, канадський фахівець з епідеміології та надзвичайних ситуацій. Знадобилося майже два тижні, щоб отримати зелене світло уряду Китаю на склад міссії.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай вірус охорона здоров'я


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