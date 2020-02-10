Від коронавірусу померли понад 900 осіб

Від китайського коронавірусу померли 907 людей, успішно побороли захворювання 3246 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Більшість смертей, 871, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Підтверджених випадків зараження вже 40 216.

Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась майже на сто осіб.

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