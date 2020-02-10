Від коронавірусу померли понад 900 осіб
Від китайського коронавірусу померли 907 людей, успішно побороли захворювання 3246 особи.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Більшість смертей, 871, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.
Підтверджених випадків зараження вже 40 216.
Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась майже на сто осіб.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Агентство Associated Press повідомило, що в одного українця на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус. Цю інформацію підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС. Хворого госпіталізували до японської лікарні, де він пробуде щонайменше 14 днів.