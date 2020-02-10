Глава ВОЗ обеспокоен из-за коронавируса: это может быть верхушка айсберга

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Понедельник, 10 февраля 2020, 11:26

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что ситуация с новым типом коронавируса может оказаться "верхушкой айсберга" и существует опасность его быстрого распространения по всему миру.

Источник: Twitter главы ВОЗ, the Guardian.

Прямая речь: "Были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах; Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга.

Сдерживание остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному распространению вируса".

Детали: По его словам, распространение вируса за пределами Китая сейчас выглядит медленным, но может ускориться.

Замечания Гебрейесуса прозвучали, после того как некоторые провинции Китая попытались вернуться к обычной жизни: люди вернулись на работу в понедельник, когда закончился продолжительный лунный новогодний перерыв.

До этого власти призвали работодателей прибавить до 10 дополнительных дней к лунным новогодним праздникам, которые должны были закончиться в конце января.

Сейчас по всей стране рабочие начали возвращаться в офисы и на заводы, поскольку правительство сняло некоторые ограничения на работу и поездки. В Пекине дороги были более загруженными, чем в последние несколько недель, но поезда метро были почти пусты.

В понедельник члены "международной экспертной миссии" ВОЗ вылетели в Китай, чтобы помочь скоординировать работу по противодействию и расследованию эпидемии.

Группу экспертов возглавил доктор Брюс Эйлвард, канадский специалист по эпидемиологии и чрезвычайным ситуациям. Потребовалось почти две недели, чтобы получить зеленый свет правительства Китая на состав миссии.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 10 февраля от китайского коронавируса умерли 907 человек, успешно побороли заболевание 3246. Подтвержденных случаев заражения уже 40216.

Темы: коронавирус Китай вирус здравоохранение


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