Через роздачу фейкових паспортів в ОРЛО порушили справу

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом примусової "паспортизації" українців на окупованій території Луганської області.

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора

Деталі: Вказані дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

Слідство з'ясувало, що ватажки ОРЛО проводять насильницьку політику щодо примусового отримання громадянами України на окупованій території так званих паспортів громадянина "ЛНР".

За попередніми даними ОГП, такі "паспорти" могли отримати вже понад 200 тис. осіб.

Дослівно: "Вказані дії носять саме примусовий характер та всупереч вимогам ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. 75 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І) ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян України на тимчасово окупованій території Луганської області".

Що передувало: На початку року в Росії заявили, що майже 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році.

Передісторія: