Через роздачу фейкових паспортів в ОРЛО порушили справу
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом примусової "паспортизації" українців на окупованій території Луганської області.
Джерело: сайт Офісу генерального прокурора
Деталі: Вказані дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.
Слідство з'ясувало, що ватажки ОРЛО проводять насильницьку політику щодо примусового отримання громадянами України на окупованій території так званих паспортів громадянина "ЛНР".
За попередніми даними ОГП, такі "паспорти" могли отримати вже понад 200 тис. осіб.
Дослівно: "Вказані дії носять саме примусовий характер та всупереч вимогам ст. 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та ст. 75 Додаткового протоколу від 08.06.1977 (Протокол І) ведуть до порушення конституційних прав та свобод громадян України на тимчасово окупованій території Луганської області".
Що передувало: На початку року в Росії заявили, що майже 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році.
Передісторія:
- 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру".
- На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
- У лютому 2020 російський уряд готується внести на розгляд Держдуми РФ законопроєкт, яким буде істотно спрощено процедуру прийому іноземців у російське громадянство. Передбачається, що іноземні громадяни, в т.ч. особи, визнані носіями російської мови, зможуть отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою, не відмовляючись від вже наявного іншого громадянства.
- Росія спровокувала конфлікт на сході України навесні 2014 року і підтримує його досі, домагаючись особливого статусу для Донбасу від України.
- Відкрито "приєднувати" ОРДЛО до РФ, як анексований Крим, Росія не намагається.