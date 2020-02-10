Из-за раздачи фейковых паспортов в ОРЛО возбудили дело
Прокуратура открыла уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" украинцев на оккупированной территории Луганской области.
Источник: сайт Офиса генерального прокурора
Детали: Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.
Следствие выяснило, что главари ОРЛО проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на оккупированной территории так называемых паспортов гражданина "ЛНР".
По предварительным данным ОГП, такие "паспорта" могли получить более 200 тыс. человек.
Дословно: "Указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украина на временно оккупированной территории Луганской области".
Что предшествовало: В начале года в России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.
Предыстория:
- 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера".
- В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.
- В феврале 2020 г. российское правительство готовится внести на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, которым будет существенно упрощена процедура приема иностранцев в российское гражданство. Предполагается, что иностранные граждане, в т.ч. лица, признанные носителями русского языка, смогут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.
- Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.
- Открыто "присоединять" ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.