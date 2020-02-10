Прокуратура открыла уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" украинцев на оккупированной территории Луганской области.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Детали: Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Следствие выяснило, что главари ОРЛО проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на оккупированной территории так называемых паспортов гражданина "ЛНР".

По предварительным данным ОГП, такие "паспорта" могли получить более 200 тыс. человек.

Дословно: "Указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украина на временно оккупированной территории Луганской области".

Что предшествовало: В начале года в России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.

Предыстория: