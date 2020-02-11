Підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000

Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 910 людей, успішно побороли захворювання 3578 осіб.Підтверджених випадків зараження вже 40 653.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Більшість смертей, 871, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Підтверджених випадків зараження вже 40 653.

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