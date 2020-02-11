Підтверджених випадків зараження коронавірусом вже більше 40 000

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Вівторок, 11 лютого 2020, 01:05

Внаслідок зараження коронавірусом 2019-nCoV з початку епідемії померли 910 людей, успішно побороли захворювання 3578 осіб.Підтверджених випадків зараження вже 40 653.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Більшість смертей, 871, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Підтверджених випадків зараження вже 40 653.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Агентство Associated Press повідомило, що в одного українця на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус. Цю інформацію підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС. Хворого госпіталізували до японської лікарні, де він пробуде щонайменше 14 днів.

Микола Донєв, УП


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