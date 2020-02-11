Подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более 40 000
118 просмотров
Вторник, 11 февраля 2020, 01:05
Вследствие заражения коронавирусом 2019-nCoV с начала эпидемии умерли 910 человек, успешно побороли заболевания 3578 человек.Подтвержденных случаев заражения уже 40653.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Большинство смертей, 871, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.
Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД. Больного госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.
powered by lun.ua