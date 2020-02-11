Подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более 40 000

Вследствие заражения коронавирусом 2019-nCoV с начала эпидемии умерли 910 человек, успешно побороли заболевания 3578 человек.Подтвержденных случаев заражения уже 40653.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Большинство смертей, 871, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

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Предыстория: