Подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более 40 000

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Вторник, 11 февраля 2020, 01:05

Вследствие заражения коронавирусом 2019-nCoV с начала эпидемии умерли 910 человек, успешно побороли заболевания 3578 человек.Подтвержденных случаев заражения уже 40653.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Большинство смертей, 871, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД. Больного госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.



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