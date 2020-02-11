Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более 40 000

Вторник, 11 февраля 2020, 00:05
Подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более 40 000

Вследствие заражения коронавирусом 2019-nCoV с начала эпидемии умерли 1018 человек, успешно побороли заболевания 4059 человек.Подтвержденных случаев заражения уже 43108.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Большинство смертей, 974, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось\на 111 человек.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД. Больного госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: