Двое обмененных экс-беркутовцев остаются подсудимыми — Рябошапка
Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми.
Источник: Генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Прямая речь: "Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился".
Детали: По словам генпрокурора, экс-беркутовцы иметь возможность в суде доказывать свою невиновность. А следующее судебное заседание по этому делу состоится 17 марта.
Прямая речь: "Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе".
Что было раньше: Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев
Предыстория:
- 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам.
- Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.
- 29 декабря в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
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