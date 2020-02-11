Двое обмененных экс-беркутовцев остаются подсудимыми — Рябошапка

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Вторник, 11 февраля 2020, 02:15

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми.

Источник: Генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Прямая речь: "Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился".

Детали: По словам генпрокурора, экс-беркутовцы иметь возможность в суде доказывать свою невиновность. А следующее судебное заседание по этому делу состоится 17 марта.

Прямая речь: "Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе".

Что было раньше: Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев

Предыстория:

  • 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам.
  • Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.
  • 29 декабря в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
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Николай Донев, УП
Темы: Рябошапка Беркут Майдан убийство


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