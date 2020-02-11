Двое обмененных экс-беркутовцев остаются подсудимыми — Рябошапка

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми.

Источник: Генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Прямая речь: "Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился".

Детали: По словам генпрокурора, экс-беркутовцы иметь возможность в суде доказывать свою невиновность. А следующее судебное заседание по этому делу состоится 17 марта.

Прямая речь: "Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе".

Что было раньше: Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев

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