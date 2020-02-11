Зеленський поговорив із Меркель

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Вівторок, 11 лютого 2020, 14:25

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, вони обговорили ситуацію в ОРДЛО та санкції щодо колишніх керівників України.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Український лідер та канцлер Німеччини обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі. 

Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі. Канцлер Німеччини висловили занепокоєння тим, що незаконні збройні формування не дотримуються режиму припинення вогню.

Співрозмовники також говорили про визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі.

Вони сподіваються на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

Зеленський вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України.

Також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, яких підозрюють у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час "Майдану".

Теми: Зеленський Меркель нормандський формат Донбас


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