Зеленский поговорил с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, они обсудили ситуацию в ОРДЛО и санкции в отношении бывших руководителей Украины.

Источник: пресс служба президента

Детали: Украинский лидер и канцлер Германии обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже.

Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Канцлер Германии выразила обеспокоенность тем, что незаконные вооруженные формирования не соблюдают режим прекращения огня.

Собеседники также говорили об определении трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе.

Они надеются на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Зеленский в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

Также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которых подозревают в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время "Майдана".