Зеленский поговорил с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, они обсудили ситуацию в ОРДЛО и санкции в отношении бывших руководителей Украины.
Источник: пресс служба президента
Детали: Украинский лидер и канцлер Германии обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже.
Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Канцлер Германии выразила обеспокоенность тем, что незаконные вооруженные формирования не соблюдают режим прекращения огня.
Собеседники также говорили об определении трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе.
Они надеются на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.
Зеленский в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.
Также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которых подозревают в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время "Майдана".