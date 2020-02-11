Онищенко просить політичного притулку в Німеччині, а ні – поїде в Росію

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко попросив політичного притулку у Німеччині, а якщо йому відмовлять, то колишній депутат поїде до Росії, бо у нього є російський паспорт.

Джерело: адвокат екснардепа Інґо Міноджіо, Deutsche Welle

Деталі: За словами адвоката, відповідну заяву Онищенко подав, очікуючи на рішення суду щодо екстрадиції в Україну.

Міноджіо вважає, що "в Україні існує небезпека для життя і здоров'я його підзахисного".

Адвокат заявив про "катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах в Україні", а також на те, що головний політичний опонент Онищенка – п’ятий президент Петро Порошенко - "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим", що нібито становить небезпеку для колишнього депутата.

У випадку, якщо Німеччина не надасть йому притулку, але суд відхилить український запит на екстрадицію, Онищенко готовий виїхати до Росії: "В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - до Росії".

Наразі Онищенко перебуває під вартою в Німеччині.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

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