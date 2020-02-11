Онищенко просит политического убежища в Германии, а нет – поедет в Россию

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии, а если ему откажут, то бывший депутат поедет в Россию, потому что у него есть российский паспорт.

Источник: адвокат екснардепа Инго Миноджио, Deutsche Welle

Детали: По словам адвоката, соответствующее заявление Онищенко подал в ожидании решения суда об экстрадиции в Украину.

Миноджио считает, что "в Украине существует опасность для жизни и здоровья его подзащитного".

Адвокат заявил о "катастрофических условиях содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - пятый президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным" и якобы представляет опасность для бывшего депутата.

В случае, если Германия не предоставит ему убежище, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию, Онищенко готов выехать в России: "У Александра Онищенко есть российский паспорт. А вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию".

Сейчас Онищенко находится под стражей в Германии.

Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.

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