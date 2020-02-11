Онищенко просит политического убежища в Германии, а нет – поедет в Россию
Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии, а если ему откажут, то бывший депутат поедет в Россию, потому что у него есть российский паспорт.
Источник: адвокат екснардепа Инго Миноджио, Deutsche Welle
Детали: По словам адвоката, соответствующее заявление Онищенко подал в ожидании решения суда об экстрадиции в Украину.
Миноджио считает, что "в Украине существует опасность для жизни и здоровья его подзащитного".
Адвокат заявил о "катастрофических условиях содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - пятый президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным" и якобы представляет опасность для бывшего депутата.
В случае, если Германия не предоставит ему убежище, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию, Онищенко готов выехать в России: "У Александра Онищенко есть российский паспорт. А вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию".
Сейчас Онищенко находится под стражей в Германии.
Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.
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Предыстория:
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
- 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.