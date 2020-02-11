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"Ексміністра ДНР", про спецоперацію з яким звітувала СБУ, планують не карати

Вівторок, 11 лютого 2020, 20:41
Ексміністра ДНР, про спецоперацію з яким звітувала СБУ, планують не карати

Прокуратура хоче звільнити від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України.

Джерело: матеріали справи, оприлюднені у судовому реєстрі 11 лютого; коментар адвоката Костянтина Здора "Українській правді"

Деталі: Розгляд справи Івакіна має розпочатись 19 лютого, її слухатиме Жовтневий районний суд Маріуполя. Суд розглядатиме клопотання прокурора про звільнення Івакіна від кримінальної відповідальності.

 
 
Скріншот: реєстр судових рішень

В матеріалах справи міститься розписка "ексміністра" та його адвоката про отримання клопотання прокурора та заява Івакіна "про добровільну згоду на звільнення від кримінальної відповідальності".

Судячи з матеріалів справи, вона була відкрита 24 січня 2020 року за статтею про створення або участь у терористичній організації. 

Така стаття передбачає покарання у 8-15 років позбавлення волі. Однак обвинуваченого можна звільнити від відповідальності, якщо він не був організатором і керівником терористичної організації, добровільно повідомив правоохоронців про терористичну діяльність, сприяв її припиненню або розкриттю злочинів організації.

10 лютого, напередодні оприлюднення вказаних матеріалів справи, УП зверталась по коментар до адвоката Костянтина Здора. Він підтвердив, що призначений на 19 лютого суд стосується саме причетності Івакіна до "уряду ДНР".

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Захисник не захотів уточнювати, чи проситиме про звільнення Івакіна від відповідальності та чи відомо йому про такі наміри прокуратури.

Водночас, Здор запевнив, що його підзахисний – "не ворог" і розкаюється.

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Передісторія:

  • 29 січня, СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела "ексміністра" на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього "корисну інформацію" про вплив Росії на бойовиків.
  • Водночас, УП з'ясувала, що Івакін ще з 2014 року проживав на контрольованій українським урядом території. СБУ та сам "ексміністр" не прокоментували ці розбіжності.
  • Після розголосу чоловік подякував працівникам Служби безпеки України за "новий етап" у його житті.

Соня Лукашова, УП

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Теми: СБУОРДЛО
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