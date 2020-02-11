"Эксминистр ДНР", о спецоперации с которым отчитывалась СБУ, планируют не наказывать
Прокуратура хочет освободить от уголовной ответственности "эксминистра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого из ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины.
Источник: материалы дела, опубликованные в судебном реестра 11 февраля; комментарий адвоката Константина Здора "Украинской правде"
Детали: Рассмотрение дела Ивакина должно начаться 19 февраля, его будет слушать Октябрьский районный суд Мариуполя. Суд будет рассматривать ходатайство прокурора об освобождении Ивакина от ответственности.
В материалах дела содержится расписка "эксминистра" и его адвоката о получении ходатайства прокурора и заявление Ивакина "о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности".
Также в материалах есть заявление Ивакина "о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности".
Судя по материалам дела, оно было открыто 24 января 2020 года по статье о создании или участии в террористической организации.
Такая статья предусматривает наказание в 8-15 лет лишения свободы. Однако обвиняемого можно освободить от ответственности, если он не был организатором и руководителем террористической организации, добровольно сообщил правоохранителям о террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений организации.
10 февраля, накануне обнародования указанных материалов дела, УП обращалась за комментариями к адвокату Константину Здору. Он подтвердил, что назначенный на 19 февраля суд касается именно причастности Ивакина к "правительству ДНР".
Защитник не захотел уточнять, будет просить об освобождении от ответственности и известно ли ему о таких намерениях прокуратуры.
В то же время, Здор заверил, что его подзащитный – "не враг" и раскаивается.
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Предыстория:
- 29 января, СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела "эксминистра" на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него "полезную информацию" о влиянии России на боевиков.
- В то же время, УП выяснила, что Ивакин еще с 2014 года проживал на контролируемой украинским правительством территории. СБУ и сам "эксминистр" не прокомментировали эти разногласия.
- После огласки мужчина поблагодарил работников Службы безопасности Украины за "новый этап" в его жизни.