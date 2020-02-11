"Эксминистр ДНР", о спецоперации с которым отчитывалась СБУ, планируют не наказывать

Прокуратура хочет освободить от уголовной ответственности "эксминистра угольной промышленности ДНР" Игоря Ивакина, которого из ОРДО якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины.

Источник: материалы дела, опубликованные в судебном реестра 11 февраля; комментарий адвоката Константина Здора "Украинской правде"

Детали: Рассмотрение дела Ивакина должно начаться 19 февраля, его будет слушать Октябрьский районный суд Мариуполя. Суд будет рассматривать ходатайство прокурора об освобождении Ивакина от ответственности.

скриншот: реестр судебных решений

В материалах дела содержится расписка "эксминистра" и его адвоката о получении ходатайства прокурора и заявление Ивакина "о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности".

Также в материалах есть заявление Ивакина "о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности".

Судя по материалам дела, оно было открыто 24 января 2020 года по статье о создании или участии в террористической организации.

Такая статья предусматривает наказание в 8-15 лет лишения свободы. Однако обвиняемого можно освободить от ответственности, если он не был организатором и руководителем террористической организации, добровольно сообщил правоохранителям о террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений организации.

10 февраля, накануне обнародования указанных материалов дела, УП обращалась за комментариями к адвокату Константину Здору. Он подтвердил, что назначенный на 19 февраля суд касается именно причастности Ивакина к "правительству ДНР".

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Защитник не захотел уточнять, будет просить об освобождении от ответственности и известно ли ему о таких намерениях прокуратуры.

В то же время, Здор заверил, что его подзащитный – "не враг" и раскаивается.

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