Кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась на 100 осіб

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Середа, 12 лютого 2020, 03:21

Внаслідок зараження коронавірусом з початку епідемії померли 1115 людей, успішно побороли захворювання 4793 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Більшість смертей, 1068, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Підтверджених випадків зараження вже 45182

Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась на сто осіб. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Агентство Associated Press повідомило, що в одного українця на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус. Цю інформацію підтвердили в Департаменті консульської служби МЗС. Хворого госпіталізували до японської лікарні, де він пробуде щонайменше 14 днів.

Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус


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