Кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась на 100 осіб

Внаслідок зараження коронавірусом з початку епідемії померли 1115 людей, успішно побороли захворювання 4793 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Більшість смертей, 1068, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

Підтверджених випадків зараження вже 45182

Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась на сто осіб.

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