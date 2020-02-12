Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилась на 100 человек

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Среда, 12 февраля 2020, 03:21

Вследствие заражения коронавирусом 2019-nCoV с начала эпидемии умерли 1115 человек, успешно побороли заболевания 4793 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Большинство смертей, 1068, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Подтвержденных случаев заражения уже 45182.

Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 100 человек.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Агентство Associated Press сообщило, что у одного украинца на борту лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердили в Департаменте консульской службы МИД. Больного госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.

Николай Донев, УП
Темы: коронавирус


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