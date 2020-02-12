Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилась на 100 человек

Вследствие заражения коронавирусом 2019-nCoV с начала эпидемии умерли 1115 человек, успешно побороли заболевания 4793 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Большинство смертей, 1068, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Подтвержденных случаев заражения уже 45182.

Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 100 человек.

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Предыстория: