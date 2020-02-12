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Ситник про випад Авакова: Емоції домінують

Середа, 12 лютого 2020, 10:45
Ситник про випад Авакова: Емоції домінують

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що недавній випад проти нього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова був зроблений на емоціях.

Джерело: Ситник в інтерв'ю LIGA.net

Пряма мова: "З приводу твітів Авакова, то він досить емоційний. На жаль, іноді емоції домінують над служінням Батьківщині і виконанням своїх обов'язків".

Деталі: Директор НАБУ зазначив, що вважає політично мотивованими справи, про які згадував Аваков. Ситник також запевнив, що "не переходить дорогу" міністру внутрішніх справ і додав, що останній раз спілкувався з ним десь два роки тому.

Що передувало: Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився в реєстрі корупціонерів. Він натякнув, що адміністративна справа проти нього є помстою Арсена Авакова за кримінальну справу проти його сина.

Аваков заявив, що Ситник "шукає привід виправдати свою корупцію, звинувачуючи інших". Глава МВС в своєму мікроблозі Твіттер перейшов на особистості, вживаючи зокрема слова "дурень" та "ідіот".

Знати більше: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Теми: СитникАваков
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