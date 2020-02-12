Сытник о выпаде Авакова: Эмоции доминируют

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Среда, 12 февраля 2020, 11:45

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что недавний выпад в отношении него министра внутренних дел Арсена Авакова был сделан на эмоциях.

Источник: Сытник в интервью LIGA.net

Прямая речь: "По поводу твита Авакова, то он достаточно эмоциональный. К сожалению, иногда эмоции доминируют над служением Родине и выполнением своих обязанностей".

Детали:  Директор НАБУ отметил, что считает политически мотивированными дела, о которых упоминал Аваков. Сытник также заверил, что "не переходит дорогу" министру внутренних дел и добавил, что последний раз общался с ним где-то два года назад.

Что предшествовало: Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре коррупционеров. Он намекнул, что административное дело против него – месть Арсена Авакова за уголовное дело против его сына.

Аваков заявил, что Сытник "ищет повод оправдать свою коррупцию, обвиняя других". Глава МВД в своем микроблоге Твиттера перешел на личности, употребляя в частности слова "дурак" и "идиот".

Знать больше: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Темы: Сытник Аваков


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