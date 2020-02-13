У Дубілета кажуть, що на "перепис" не витратили ні копійки з бюджету

На оцінку чисельності наявного населення України не витрачали ні бюджетні, ні позабюджетні кошти, оскільки всі роботи здійснювалися на волонтерських засадах.

Джерело: відповідь Кабінету міністрів на запит УП

Дослівно: "Оцінка чисельності наявного населення України здійснювалася групою фахівців на волонтерських засадах. З огляду на зазначене, облік робочого часу не здійснювався".

Деталі: У Кабміні також підкреслили, що "оплата роботи вказаної групи та фінансування оцінки чисельності наявного населення України з державного бюджету та позабюджетних фондів не здійснювалися".

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