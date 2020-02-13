У Дубілета кажуть, що на "перепис" не витратили ні копійки з бюджету
На оцінку чисельності наявного населення України не витрачали ні бюджетні, ні позабюджетні кошти, оскільки всі роботи здійснювалися на волонтерських засадах.
Джерело: відповідь Кабінету міністрів на запит УП
Дослівно: "Оцінка чисельності наявного населення України здійснювалася групою фахівців на волонтерських засадах. З огляду на зазначене, облік робочого часу не здійснювався".
Деталі: У Кабміні також підкреслили, що "оплата роботи вказаної групи та фінансування оцінки чисельності наявного населення України з державного бюджету та позабюджетних фондів не здійснювалися".
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Передісторія:
- 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
- 4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)" і заявив, що Дубілет фальсифікував свій "електронний перепис".
- Дубілет заперечив фальсифікацію оцінки чисельності населення України, здійсненої на підставі комбінованого аналізу, називаючи екстраполяцію одним із методів.
- Держстат також заступився за "перепис" населення від Дубілета.
- Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що без традиційного перепису населення наразі не обійтися, оскільки повноцінних реєстрів в Україні немає.
- Дубілет на це відповів, що в уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.