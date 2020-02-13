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У Дубилета говорят, что на "перепись" не потратили ни копейки из бюджета

Четверг, 13 февраля 2020, 12:17
У Дубилета говорят, что на перепись не потратили ни копейки из бюджета

На оценку численности наличного населения Украины не тратили ни бюджетные, ни внебюджетные средства, поскольку все работы осуществлялись на волонтерских началах.

Источник: ответ Кабинета министров на запрос УП

Дословно: "Оценка численности наличного населения Украины осуществлялась группой специалистов на волонтерских началах. Учитывая указанное, учет рабочего времени не осуществлялся".

Детали: В Кабмине также подчеркнули, что "оплата работы указанной группы и финансирование оценки численности наличного населения Украины из государственного бюджета и внебюджетных фондов не осуществлялись".

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Предыстория: 

  • 23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
  • "Украинский центр общественных данных" 4 февраля обнародовал на своем сайте и в Фейсбуке информацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилета "получены путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)", и заявил, что Дубилет фальсифицировал свою "электронную перепись".
  • Дубилет опровергал информацию о фальсификации оценки численности населения Украины, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов. 
  • Госстат также заступился за "перепись" населения от Дубилета.
  • Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что без традиционной переписи населения пока не обойтись, поскольку полноценных реестров в Украине нет.
  • Дубилет на это ответил, что в правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровДубилетперепись населения
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