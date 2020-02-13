На оценку численности наличного населения Украины не тратили ни бюджетные, ни внебюджетные средства, поскольку все работы осуществлялись на волонтерских началах.

Источник: ответ Кабинета министров на запрос УП

Дословно: "Оценка численности наличного населения Украины осуществлялась группой специалистов на волонтерских началах. Учитывая указанное, учет рабочего времени не осуществлялся".

Детали: В Кабмине также подчеркнули, что "оплата работы указанной группы и финансирование оценки численности наличного населения Украины из государственного бюджета и внебюджетных фондов не осуществлялись".

Читайте также: Посчитать украинцев. Как будет проходить перепись населения-2020?

Предыстория: