"Перепись" украинцев от Дубилета проводили волонтеры – Кабмин
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Четверг, 13 февраля 2020, 13:17
На оценку численности наличного населения Украины не тратили ни бюджетные, ни внебюджетные средства, поскольку все работы осуществлялись на волонтерских началах.
Источник: ответ Кабинета министров на запрос УП
Дословно: "Оценка численности наличного населения Украины осуществлялась группой специалистов на волонтерских началах. Учитывая указанное, учет рабочего времени не осуществлялся".
Детали: В Кабмине также подчеркнули, что "оплата работы указанной группы и финансирование оценки численности наличного населения Украины из государственного бюджета и внебюджетных фондов не осуществлялись".
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Предыстория:
- 23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
- "Украинский центр общественных данных" 4 февраля обнародовал на своем сайте и в Фейсбуке информацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилета "получены путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)", и заявил, что Дубилет фальсифицировал свою "электронную перепись".
- Дубилет опровергал информацию о фальсификации оценки численности населения Украины, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов.
- Госстат также заступился за "перепись" населения от Дубилета.
- Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что без традиционной переписи населения пока не обойтись, поскольку полноценных реестров в Украине нет.
- Дубилет на это ответил, что в правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.
Ирина Балачук, УП
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