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Справа про "мішок грошей" через кордон: за півроку ДБР підозрюваних не знайшло

Четвер, 13 лютого 2020, 13:27
Справа про мішок грошей через кордон: за півроку ДБР підозрюваних не знайшло

Досудове розслідування щодо митників, які у вересні 2019 року пропустили автомобіль із незадекларованою готівкою на суму понад півмільйона євро, триває, підозру нікому не оголошували.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: УП цікавилась, на якій стадії перебуває розслідування у цьому провадженні, та чи оголошували підозру ексдружині колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва Вікторії Князєвій, яка перебувала в автомобілі, що перетнув кордон із Польщею, та іншим особам.

Водночас у ДБР "Українській правді" підтвердили лише, що Слідче управління ДБР у Львові здійснює досудове розслідування від 23 вересня 2019 року за фактом неналежного виконання службовими особами митного поста Львівської митниці ДФС своїх службових обов’язків.

Дослівно ДБР: "На момент надання інформації на інформаційний запит, досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні – триває, необхідні слідчі та процесуальні дії проводяться, про підозру будь-яким особам – не повідомлялось.

Про наслідки здійснення досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні, в установлені законодавством терміни та спосіб, буде повідомлено зацікавлених осіб".

 

Додатково: Запитання, чи розслідує ДБР якісь провадження стосовно Вікторії Князєвої та колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва, у бюро теж залишили без відповіді.

У Єдиному реєстрі судових рішень за вказаним провадженням знаходиться лише одне судове рішення від листопада 2019 року про отримання окремих документів від правоохоронних органів Республіки Польща.

Передісторія: 

  • 23 вересня 2019 року "Українській правді" стало відомо, що у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" між Україною і Польщею на вихідних затримали Mersedes-Benz із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив 500 тисяч євро без необхідного декларування.
  • Того ж дня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив про інформаційну атаку проти нього та його колишньої дружини. За його словами, Князєва перетинала кордон разом із власником коштів директором будівельної компанії. Він стверджував, що кошти були задекларовані.
  • 24 вересня в ДБР повідомили, що слідчі під керівництвом Генпрокуратури розслідують справу "за поширеною у ЗМІ інформацією". Дії працівників митного посту Львівської митниці ДФС кваліфікували за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу – невиконання, або неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
  • Також цього дня Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції. 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРмитницяПольща
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