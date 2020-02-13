Справа про "мішок грошей" через кордон: за півроку ДБР підозрюваних не знайшло

Досудове розслідування щодо митників, які у вересні 2019 року пропустили автомобіль із незадекларованою готівкою на суму понад півмільйона євро, триває, підозру нікому не оголошували.

Джерело: відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: УП цікавилась, на якій стадії перебуває розслідування у цьому провадженні, та чи оголошували підозру ексдружині колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва Вікторії Князєвій, яка перебувала в автомобілі, що перетнув кордон із Польщею, та іншим особам.

Водночас у ДБР "Українській правді" підтвердили лише, що Слідче управління ДБР у Львові здійснює досудове розслідування від 23 вересня 2019 року за фактом неналежного виконання службовими особами митного поста Львівської митниці ДФС своїх службових обов’язків.

Дослівно ДБР: "На момент надання інформації на інформаційний запит, досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні – триває, необхідні слідчі та процесуальні дії проводяться, про підозру будь-яким особам – не повідомлялось.

Про наслідки здійснення досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні, в установлені законодавством терміни та спосіб, буде повідомлено зацікавлених осіб".

Додатково: Запитання, чи розслідує ДБР якісь провадження стосовно Вікторії Князєвої та колишнього голови Нацполіції Сергія Князєва, у бюро теж залишили без відповіді.

У Єдиному реєстрі судових рішень за вказаним провадженням знаходиться лише одне судове рішення від листопада 2019 року про отримання окремих документів від правоохоронних органів Республіки Польща.

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