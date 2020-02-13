Дело о "мешке денег" через границу: за полгода ГБР подозреваемых не нашло

Досудебное расследование в отношении таможенников, которые в сентябре 2019 года пропустили автомобиль с незадекларированными наличными на сумму более полумиллиона евро, продолжается, подозрение никому не объявляли.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Детали: УП интересовалась, на какой стадии находится расследование в этом производстве, объявлялось ли подозрение экс-жене бывшего главы Нацполиции Сергея Князева Виктории, которая находилась в автомобиле, пересекшем границу с Польшей, и другим лицам.

В то же время в ГБР "Украинской правде" подтвердили только, что Следственное управление ГБР во Львове осуществляет досудебное расследование от 23 сентября 2019 года по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами таможенного поста Львовской таможни ДФС своих служебных обязанностей.

Дословно ГБР: "На момент предоставления информации на информационный запрос, досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве - продолжается, необходимые следственные и процессуальные действия проводятся, о подозрении каким-либо лицам – не сообщалось.

О результатах осуществления досудебных расследований в указанном уголовном производстве, в установленные законодательством сроки и способ, будет сообщено заинтересованным лицам".

Дополнительно: Вопрос, расследует ли ГБР какие-либо производства в отношении Виктории Князевой и бывшего главы Нацполиции Сергея Князева, в бюро тоже оставили без ответа.

В Едином реестре судебных решений по указанному производству находится только одно судебное решение от ноября 2019 года о получении отдельных документов от правоохранительных органов Республики Польша.

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