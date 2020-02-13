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Катер "Бердянськ" був обстріляний з російського вертольота – експертиза

Четвер, 13 лютого 2020, 14:49
Катер Бердянськ був обстріляний з російського вертольота – експертиза

Балістична експертиза засвідчила, що захоплений росіянами разом з іншими суднами та моряками катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігоря Лоссовського під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні.

Пряма мова: "Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року.

Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ" виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії".

 

Деталі: Представник України наголосив, що ці докази "чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року".

Інші два кораблі, "Яни Капу" та "Нікополь", були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.

Що було раніше: 18 листопада Росія повернула на буксирі кораблі затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року.  Начальник Генштабу, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що українські кораблі в РФ розграбували мародери.

Президент Володимир Зеленський після огляду суден повідомив, що на них бракує частини озброєння й обладнання і Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там було".

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Нагадаємо:

  • Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопилиукраїнські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Полонені моряки повернулись в Україну.

"Українська правда" в Threads

Теми: Керченська протока Росіяокупаціякораблі
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