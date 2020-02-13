Катер "Бердянск" был обстрелян из российского вертолета – экспертиза

Баллистическая экспертиза показала, что захваченный россиянами вместе с другими судами и моряками катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.

Прямая речь: "Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года.

Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России".

Детали: Представитель Украины отметил, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже предоставляла Форуму ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Что было раньше: 18 ноября Россия вернула на буксире украинские корабли, задержанные ею в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские корабли в РФ разграбили мародеры.

Президент Владимир Зеленский после осмотра судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования и Украина будет требовать от России вернуть "все что там было".

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Напомним: