Канада про авіакатастрофу МАУ: Чорні скриньки літака належать Україні

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп заявив, що чорні скриньки літака "Міжнародних авіаліній України", який збив Іран належать Україні.

Джерело: Міністр МЗС Канади, передає Укрінформ

Пряма мова: "Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими українськими колегами. З першого дня вони були партнерами у рамках міжнародної групи координації та реагування, ми цінуємо співпрацю з ними.

Чорні скриньки належать українцям, вони були частиною літака. Я говорив із керівником авіакомпанії... Ми обговорили передачу скриньок, аби якомога швидше їх проаналізували".

Деталі: Очільник МЗС Канади підкреслив, що в усіх постраждалих сторін залишається багато важливих запитань.

Що було раніше: Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив, що чорні скриньки зі збитого українського літака є одними з основних об’єктів для вивчення інциденту і повинні залишитися в Ірані.

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.

5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

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