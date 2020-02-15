Канада об авиакатастрофе МАУ: Черные ящики самолета принадлежат Украине

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Суббота, 15 февраля 2020, 00:50

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп заявил, что черные ящики самолета "Международных авиалиний Украины", который сбил Иран принадлежат Украине.

Источник: Глава МИД Канады, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними.

Черные ящики принадлежат украинском, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании ... Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно быстрее их проанализировали".

Детали: Глава МИД Канады подчеркнул, что во всех пострадавших сторон остается много важных вопросов.

Что было ранее: Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • 5 стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января, обратились к Ирану с требованием передачи бортовых самописцев.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

От Ирана до России. 10 нападений военных на самолеты - шансы на наказания и компенсации

Темы: Иран Канада авиа катастрофа МАУ в Иране


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