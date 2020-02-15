Президент: Україна робитиме все для проведення "нормандського саміту" в квітні

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Субота, 15 лютого 2020, 13:47

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна робитиме все можливе, щоб наступний саміт у "нормандському форматі" відбувся в квітні цього року, але очікує кроків назустріч.

Джерело: виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Україна й надалі робитиме все, щоб наступний саміт глав України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбувся в погоджені терміни, тобто у квітні 2020 року.

Наше ключове завдання сьогодні – забезпечити неухильне виконання досягнутих у Парижі домовленостей. Україна готова й працює над цим щодня. Щодня крок за кроком ми рухаємося на шляху до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо кроків назустріч".  

Деталі: Президент також підкреслив необхідність продовжувати взаємне звільнення утримуваних осіб до звільнення за формулою "всіх на всіх".

Пряма мова: "Ми не можемо зупинятися, допоки більш як 200 українців утримуються в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. А понад 100 українців і кримських татар утримуються в Криму та на території Російської Федерації".

Що передувало: У суботу глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона може не відбутися в квітні, як планувалося попередньо.

Українська правда
Теми: Зеленський нормандський формат Донбас


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