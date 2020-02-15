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Президент: Украина будет делать все для проведения "нормандского саммита" в апреле

Суббота, 15 февраля 2020, 12:47
Президент: Украина будет делать все для проведения нормандского саммита в апреле

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина будет делать все возможное, чтобы следующий саммит в "нормандском формате" состоялся в апреле этого года, но ожидает шагов навстречу.

Источник: выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года.

Наша ключевая задача сегодня - обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ожидаем шагов навстречу".

Детали: Президент также подчеркнул необходимость продолжать взаимное освобождение удерживаемых лиц до освобождения по формуле "всех на всех".

Прямая речь: "Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации".

Что предшествовало: В субботу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийнормандский форматДонбасс
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