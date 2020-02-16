Від коронавірусу вилікувались понад 9 тисяч осіб
Неділя, 16 лютого 2020, 01:37
Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1 666 осіб. Успішно вилікувались від вірусу 9 388 людини.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: За добу зафіксовано 140 нових смертей.
Кількість заражених збільшилась майже на дві тисячі. Наразі кількість підтверджених випадків захворювання становить 69 032.
Що передувало: Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- На борту лайнера Diamond Princess, за останніми даними, 175 осіб підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.
Українська правда