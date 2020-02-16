Коронавирус: вылечились более 9 тысяч человек

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 02:37

Вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1666 человек. Успешно вылечились от вируса 9388.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: За сутки зафиксировано 140 новых смертей.

Количество зараженных увеличилось почти на две тысячи. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 69 032.

Что предшествовало: Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • На борту лайнера Diamond Princess, по последним данным, 175 человек подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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