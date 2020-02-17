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Разумков вичитав нардепів за каву, їжу і смартфони на роботі

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:43
Разумков вичитав нардепів за каву, їжу і смартфони на роботі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів припинити відволікатися на робочому місці на власні справи, їжу та телефони.

Джерело: засідання погоджувальної ради парламенту 17 лютого

Пряма мова: "Я маю можливість бути у відрядженнях у регіонах нашої держави. Здебільшого позитивно оцінюють нашу роботу, те як ми працюємо, те що народні депутати ходять на роботу…

Однак до мене, як до голови Верховної Ради, я думаю, що і ви про це чуєте, що людям іноді незрозуміла поведінка народних депутатів, яку вони спостерігають у сесійній залі. І щодо кав, і щодо їжі, і щодо того, що народні депутати доволі часто займаються своїми власними справами, то в телефонах, то ще у чомусь.

Підійшла вчителька і каже: "Ну дивіться, я так само, як і ви, ходжу на роботу, у мене робочий день рідко коротший, ніж день роботи народного депутата у Верховній Раді. У мене немає часу, коли я перевіряю зошити, спілкуюся з батьками, дітьми, займатися власними справами. У депутатів часу трошки більше?"

Я розумію, що мені важко відповісти на це запитання, воно чесне, воно правильне, але відповісти важко. Давайте робити так, щоб нам не було важко відповідати на такі запитання, щоб у людей не було таких питань, щоб вони бачили, що народні депутати працюють на користь цієї держави, щоб вони це і бачили і відчували".

Що було раніше: У Верховній Раді 9-го скликання виникало кілька скандалів через роботу не за призначенням у сесійній залі парламенту. Зокрема, нардеп Богдан Яременко втратив посаду голови комітету з питань зовнішньої політики після того як його "піймали" за пікантним листуванням. 

30 жовтня 2019 року журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.

А народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву спіймали за листуванням з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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