Разумков вычитал нардепов за кофе, еду и смартфоны на работе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов прекратить отвлекаться на рабочем месте на собственные дела, еду и телефоны.

Источник: заседание согласительного совета парламента 17 февраля

Прямая речь: "У меня есть возможность быть в командировках в регионах нашего государства. В основном положительно оценивают нашу работу, то как мы работаем, то что народные депутаты ходят на работу...

Однако ко мне, как к председателю Верховной Рады, я думаю, что и вы об этом тоже слышите, что людям иногда непонятное поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то.

Подошла учительница и говорит: "Ну смотрите, я так же, как и вы хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше?"

Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали".