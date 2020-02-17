Богдан після звільнення з ОП: Друзі, дуже скучаю за вами, не сплю, не їм

Андрій Богдан після звільнення з посади голови Офісу президента натякнув, що тепер він робить те, що йому подобається.

Джерело: Андрій Богдан у facebook

Пряма мова: "Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм ))))

Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається.

Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!".

Деталі: При цьому Богдан опублікував фотографію, на якій він у пляжному одязі позує біля напису "Seychelles"

Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм )))) Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!! Опубліковано Андреєм Богданом Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Що було раніше: У п’ятницю, 14 лютого, Богдан запостив у Facebook фотожабу зі своїм зображенням на тлі червоних сердечок з підписом: "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути". Це була його перша публічна реакція на звільнення з ОП.

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