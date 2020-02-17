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Богдан после увольнения из ОП: Друзья, очень скучаю за вами, не сплю, не ем

Понедельник, 17 февраля 2020, 10:48
Богдан после увольнения из ОП: Друзья, очень скучаю за вами, не сплю, не ем

Андрей Богдан после освобождения с должности главы Офиса президента намекнул, что теперь он делает то, что ему нравится.

Источник: Андрей Богдан в facebook

Прямая речь: "Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем))))

Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится.

Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!".

Детали: При этом Богдан опубликовал фотографию, на которой он в пляжной одежде позирует возле надписи "Seychelles"

Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм )))) Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!

Опубліковано Андреєм Богданом Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Что было раньше: В пятницу, 14 февраля, Богдан запостил в Facebook фотожабу со своим изображением на фоне красных сердечек с подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть". Это была его первая публичная реакция на увольнение из ОП.

Знать больше: "Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?"

Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком

Предыстория: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданОфис президента
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