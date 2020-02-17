"Психанув": ексрадник Порошенка вибачився за "ублюдків" на адресу військових

7514 переглядів
Понеділок, 17 лютого 2020, 13:35

Колишній радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков вибачився за свій пост у соцмережі, де він назвав "ублюдками" військових, які голосували за Володимира Зеленського на виборах глави держави.

Джерело: Бірюков в Facebook

Пряма мова: "Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна писати всякі заумності про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурість на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції. Психанув, допустив дурість.

Реально сам відчув дискомфорт практично відразу ж. Приношу щирі вибачення щодо власної дурості в суботньому пості".

Що передувало: 16 февраля радник колишнього президента Юрій Бірюков написав в Facebook пост, в якому побажав "кожному ублюдку зі складу ЗСУ, які навесні минулого року проголосували за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні з сепарами".

Після цього голова партії "Слуга народу", заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко запропонував посилити відповідальність за образу військовослужбовців.

Передісторія: 

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі. 
  • Пізніше, джерело ЄП в українській делегації наголосило, що пропозиція щодо спільного контролю стосується патрулювання непідконтрольної території, але не кордону. 
  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що при створенні спільних патрулів на Донбасі можна буде взяти за приклад досвід Хорватії.
  • Варто зазначити, що на дільницях на території військових частин в Луганській і Донецькій областях Петро Порошенко переміг Володимира Зеленського з дуже маленьким відривом. За результатами підрахунку 98% голосів, Порошенко отримав 17 379 голосів, або 48,7%, а Зеленський – 16 489 голосів, або 46,2%. На цих дільницях на той момент різниця між кандидатами складала лише 890 голосів.

Українська правда
Теми: Збройні сили скандал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ексрадник Порошенка назвав військових "ублюдками", "Слуга народу" хоче покарання 17 лютого 2020, 11:53
За перші два роки боїв на Донбасі ЗСУ втратили майже 400 одиниць бронетехніки 11 лютого 2020, 18:23
Міноборони невдовзі буде тестувати електронний військовий квиток 10 лютого 2020, 04:41
Усі новини
Головні новини
"Психанув": ексрадник Порошенка вибачився за "ублюдків" на адресу військових
Зима у Києві б'є нові температурні рекорди
Ексрадник Порошенка назвав військових "ублюдками", "Слуга народу" хоче покарання
Разумков вичитав нардепів за каву, їжу і смартфони на роботі
Усі новини
мандри

45 місць, які варто відвідати фанатам Гаррі Поттера

Медицина

Чи потрібні вам тейпи, що таке тейпування і навіщо його використовують

психологія

Коли кохана людина раптово зникає із вашого життя: чому так стається і що робити