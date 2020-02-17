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"Психанув": ексрадник Порошенка вибачився за "ублюдків" на адресу військових

Понеділок, 17 лютого 2020, 12:35
Психанув: ексрадник Порошенка вибачився за ублюдків на адресу військових

Колишній радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков вибачився за свій пост у соцмережі, де він назвав "ублюдками" військових, які голосували за Володимира Зеленського на виборах глави держави.

Джерело: Бірюков в Facebook

Пряма мова: "Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна писати всякі заумності про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурість на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції. Психанув, допустив дурість.

Реально сам відчув дискомфорт практично відразу ж. Приношу щирі вибачення щодо власної дурості в суботньому пості".

Що передувало: 16 февраля радник колишнього президента Юрій Бірюков написав в Facebook пост, в якому побажав "кожному ублюдку зі складу ЗСУ, які навесні минулого року проголосували за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні з сепарами".

Після цього голова партії "Слуга народу", заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко запропонував посилити відповідальність за образу військовослужбовців.

Передісторія: 

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі. 
  • Пізніше, джерело ЄП в українській делегації наголосило, що пропозиція щодо спільного контролю стосується патрулювання непідконтрольної території, але не кордону. 
  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що при створенні спільних патрулів на Донбасі можна буде взяти за приклад досвід Хорватії.
  • Варто зазначити, що на дільницях на території військових частин в Луганській і Донецькій областях Петро Порошенко переміг Володимира Зеленського з дуже маленьким відривом. За результатами підрахунку 98% голосів, Порошенко отримав 17 379 голосів, або 48,7%, а Зеленський – 16 489 голосів, або 46,2%. На цих дільницях на той момент різниця між кандидатами складала лише 890 голосів.

Українська правда

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Теми: Збройні силискандал
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