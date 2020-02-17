"Психанув": ексрадник Порошенка вибачився за "ублюдків" на адресу військових

Колишній радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков вибачився за свій пост у соцмережі, де він назвав "ублюдками" військових, які голосували за Володимира Зеленського на виборах глави держави.

Джерело: Бірюков в Facebook

Пряма мова: "Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна писати всякі заумності про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурість на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції. Психанув, допустив дурість.

Реально сам відчув дискомфорт практично відразу ж. Приношу щирі вибачення щодо власної дурості в суботньому пості".

Що передувало: 16 февраля радник колишнього президента Юрій Бірюков написав в Facebook пост, в якому побажав "кожному ублюдку зі складу ЗСУ, які навесні минулого року проголосували за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні з сепарами".

Після цього голова партії "Слуга народу", заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко запропонував посилити відповідальність за образу військовослужбовців.

Передісторія: