"Психанув": ексрадник Порошенка вибачився за "ублюдків" на адресу військових
Колишній радник п'ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков вибачився за свій пост у соцмережі, де він назвав "ублюдками" військових, які голосували за Володимира Зеленського на виборах глави держави.
Джерело: Бірюков в Facebook
Пряма мова: "Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна писати всякі заумності про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурість на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції. Психанув, допустив дурість.
Реально сам відчув дискомфорт практично відразу ж. Приношу щирі вибачення щодо власної дурості в суботньому пості".
Що передувало: 16 февраля радник колишнього президента Юрій Бірюков написав в Facebook пост, в якому побажав "кожному ублюдку зі складу ЗСУ, які навесні минулого року проголосували за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні з сепарами".
Після цього голова партії "Слуга народу", заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко запропонував посилити відповідальність за образу військовослужбовців.
Передісторія:
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі.
- Пізніше, джерело ЄП в українській делегації наголосило, що пропозиція щодо спільного контролю стосується патрулювання непідконтрольної території, але не кордону.
- Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що при створенні спільних патрулів на Донбасі можна буде взяти за приклад досвід Хорватії.
- Варто зазначити, що на дільницях на території військових частин в Луганській і Донецькій областях Петро Порошенко переміг Володимира Зеленського з дуже маленьким відривом. За результатами підрахунку 98% голосів, Порошенко отримав 17 379 голосів, або 48,7%, а Зеленський – 16 489 голосів, або 46,2%. На цих дільницях на той момент різниця між кандидатами складала лише 890 голосів.