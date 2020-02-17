"Психанул": экс-советник Порошенко извинился за "ублюдков" в адрес военных

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Понедельник, 17 февраля 2020, 13:35

Бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свой потс в соцсети, где назвал "ублюдками" военных, голосовавших за Владимира Зеленского на выборах главы государства.

Источник: Бирюков в Facebook

Прямая речь: "Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил.

Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте".

Что предшествовало: 16 февраля советник бывшего президента Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами". 

После этого председатель партии "Слуга народа", зампредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

Предыстория: 

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.
  • Позже источник ЕП в украинской делегации отметил, что предложение о совместном контроле касается патрулирование неподконтрольной территории, но не границы.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно будет взять за пример опыт Хорватии.
  • Стоит отметить, что на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях Петр Порошенко победил Владимира Зеленского с очень маленьким отрывом. По результатам подсчета 98% голосов, Порошенко получил 17 379 голосов, или 48,7%, а Зеленский – 16 489 голосов, или 46,2%. На этих участках на тот момент разница между кандидатами составляла всего 890 голосов.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы скандал


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