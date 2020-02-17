"Психанул": экс-советник Порошенко извинился за "ублюдков" в адрес военных

Бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свой потс в соцсети, где назвал "ублюдками" военных, голосовавших за Владимира Зеленского на выборах главы государства.

Источник: Бирюков в Facebook

Прямая речь: "Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил.

Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте".

Что предшествовало: 16 февраля советник бывшего президента Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

После этого председатель партии "Слуга народа", зампредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

Предыстория: